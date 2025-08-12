浜松市は10月からプレミアム付デジタル商品券を発行すると発表しました。 【写真を見る】5000円で6000円分のデジタル商品券発行へ 「PayPay」活用で1人1口申し込み可＝浜松市 浜松市の中野祐介市長は8月7日、物価高騰に直面する市民や飲食店などを支援するため、キャッシュレスアプリ「PayPay」を活用したプレミアム付きデジタル商品券を発行すると発表しました。 6000円分の商品券が1口5000円で販売され、市は総額15億円、25万