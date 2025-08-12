九州地方では2025年8月11日ごろから災害級の大雨となっており、高速道路の一部路線で通行止めの規制が行われるなど、交通網にも影響が広がっています。のり面の崩落などにより九州道や南九州道で通行止め2025年8月11日ごろから災害級の大雨となっている九州地方では、高速道路の一部路線で通行止めの規制が行われるなど、交通網にも影響が広がっています。のり面部分が崩壊した九州道松橋IC〜八代IC間の現場（画像：NEXCO西日本