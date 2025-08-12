上信越道に新しい「トンネル」が出現しています。もともとトンネルがなかった場所にわざわざ作ったもの。これから、この上に「山」が作られ、よりトンネルらしい景観になるといいます。上信越道に「わざわざ作ったトンネル」完成2025年7月のある日、上信越道を走っていると、車線規制が行われていました。その先には「新しいトンネル」が。もともとトンネルではなかったところに、本線を完全に覆う門型カルバートが完成していた