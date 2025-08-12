2000種以上のハーブが存在するといわれるタイでは、医療や食生活、セルフケアなど、日常の暮らしにハーブが深く根付き、人々の健康を支える存在として親しまれている。「アバイブーベ」は、そんなタイで生まれたプレミアムオーガニックハーブブランドだ。無化学肥料・無農薬のオーガニック農場で栽培されたハーブを扱う同ブランドは、タイ国王家が民を思う気持ちから生まれたという。【写真】新宿マルイ本館地下1階には、いま注目