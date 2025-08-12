ウェスティンホテル東京にて、平日限定のデザートブッフェ「Autumn Harvest Dessert Buffet」を開催。栗・ぶどう・洋なし・無花果など、収穫の秋を20種類以上の繊細なデザートで堪能できます☆ ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」Autumn Harvest Dessert Buffet  期間：2025年9月1日（月）〜11月7日（金）※平日限定時間：15:00〜17:00（L.O. 16:30）※90分制料金：大人 6,500円（税・サ込）／お子様 3,500円（