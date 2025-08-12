第46回将棋日本シリーズJTプロ公式戦は２回戦がスタート。８月９日（土）には藤井聡太竜王・名人―佐々木勇気八段の一戦が静岡県静岡市の「ツインメッセ静岡」で行われました。対局の結果、雁木対右四間飛車の対抗形から抜け出した藤井竜王・名人が106手で勝利。快勝ともいえる内容でベスト４進出を決めています。○後手番藤井の新機軸10月に開幕する竜王戦でも相まみえる二人。振り駒で後手となった藤井竜王・名人は２手目に角道