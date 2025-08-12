記録的な大雨による被害が大きかった姶良市や霧島市では、猛暑の中、市民が復旧作業におわれています。 浸水被害が広がった姶良市平松です。床上およそ40センチまで水につかったという住宅では、きょう12日も朝からボランティアも加わり、泥や水につかったふすまや家具を運び出していました。 （ボランティア）「被災のすごさを思い知った、自分の生活が一気にこうなると正気ではいられないと思ったので、力になれたらと思い来た