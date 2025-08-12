大雨で線路に土砂が流れ込むなどの被害が出ているJR日豊本線では、復旧の見通しが立たず、利用客に影響が出ています。 日豊本線は、8日の大雨で線路に土砂が流入したり、盛り土が崩れる被害が出ています。 JR九州によりますと、復旧の見通しは立っておらず、当面の間、鹿児島駅と西都城駅の間で運転を見合わせるとしています。 鹿児島中央駅では、戸惑う利用客の姿が見られました。 （国分に向かう中学生）「運転が止まってい