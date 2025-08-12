俳優のオダギリジョーが主演・共同プロデューサーを務める映画『夏の砂の上』(公開中)のトークイベントが実施され、オダギリと森山直太朗が登壇した。公開中の映画『夏の砂の上』のトークイベントが実施『夏の砂の上』は、読売文学賞の戯曲・シナリオ賞を受賞した松田正隆氏の戯曲を、玉田真也監督が映画化した作品。物語は、息子を亡くした喪失感をきっかけに人生が止まってしまった主人公と、妹が置いていった17歳の姪との突然の