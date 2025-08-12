岡山県庁 岡山県が12日、子育てしやすい職場環境を整えるための助成金を創設し、募集を始めました。 「子育てしやすい職場環境助成金」は、子育てと仕事の両立が可能な職場環境を整える取り組みを促進し、経営者の意識改革を進めるのが目的です。 助成対象は、岡山県内に事務所または事業所がある法人か個人事業者です。従業員の子育てを応援するための具体的な取り組みを宣言する「おかやま子育て応援宣言企業」に登録