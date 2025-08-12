「全国高校野球選手権・２回戦、岡山学芸３−０松商学園」（１２日、甲子園球場）岡山学芸館が快勝し、２年連続で夏甲子園の初戦突破を果たした。初回２死二塁で４番の繁光の左前タイムリーで先制。三回にも１点を加えた。先発の青中は走者は出しても要所を締める投球で６安打完封。１２４球を投げ４三振を奪った。