MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子と特別顧問の黒柳徹子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。本日8月12日（火）は、国民的歌手・坂本九さんがこの世を去ってからちょうど40年。今回の放送では、小泉が坂本さんの妻で俳優・柏木由紀子と娘たちが暮らす自宅を訪問する。【映像】徳川家康から拝領した至宝も！メディア初潜入の宝物蔵