焼津市の焼津神社で、「神ころがし」が12日行われ赤ちゃんの元気な泣き声が境内に響きました。（神社総代）「アンエットン！」（赤ちゃんの泣き声）「 ぎゃ～！」焼津神社に伝わる「神ころがし」は子どもの健やかな成長を願う神事で毎年8月12日、焼津神社の荒まつりの初日に行われます。2人一組の神社総代が祈祷を済ませた主に0歳から1歳までの子どもを持ち上げ「アンエットン」の独特の掛け声とともに小さな体を3回まわしま