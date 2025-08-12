ウェスティンホテル横浜が、季節ごとに変化する食の体験と上質なホテルステイとして、2025年秋の新メニュー＆ディナープランを発表。地産食材のビュッフェとピンクのスイーツが登場するほか、ディナー・ビュッフェは時間無制限で楽しめます☆ ウェスティンホテル横浜「PACIFIC TABLE」秋メニュー＆ディナープラン 提供期間：2025年9月より順次レストランへの問い合わせ：PACIFIC TABLETEL 045-577-0870、