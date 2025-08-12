10日から、大分県内に降った大雨の影響で玖珠町では線路わきの斜面が崩れて線路や住宅に土砂が流れ込みました。この崩落によるけが人はいませんでした。 現場はJR久大本線の杉河内駅から北山田駅の間にある玖珠町戸畑地区です。 地区の住民によりますと、10日の夜に線路わきの斜面が崩れ、線路や住宅に土砂が流れ込んだということです。 この住宅に住む男性は、「大きな音がした。窓ガラスが割れ、1階に土砂が流れ込んできた」