弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が11日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。男女のもめ事の解決法を提唱した。「芸人はケンカをするのが下手すぎる」というこたけは、仲裁のプロとして正しいケンカの仕方をレクチャー。「僕、結婚をしてまして妻も弁護士。ケンカになることもあるんですけど、その時のやり方を」と切り出した。そして「最初に争点整理をするん