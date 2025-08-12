タレントの中川翔子が11日にインスタグラムを更新。親交の深いタレントの宮島咲良との“ヲタ活デート”を報告した。【写真】中川翔子＆宮島咲良、プライベートの全身ショット（ほか3枚）中川が「ヲタ活してきたー！」と投稿したのは都内にあるスクウェア・エニックスの公式キャラクターグッズショップで撮影されたオフショット。写真には、宮島と仲良くショップ内のカフェで食事を愉しむ様子やショップ内のグッズが収められて