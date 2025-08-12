◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）ジュニア男子フリーが行われ、SP2位の高橋星名（木下アカデミー）が140・94点をマークし、合計217・25点で優勝した。2位は中田璃士（TOKIOインカラミ）で216・79点。3位は植村駿（就実学園）で合計190・36点だった。