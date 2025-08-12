「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」と「あんさんぶるスターズ！！」がコラボした、セガ ラッキーくじが登場。ゲーム内のコラボイラストを使用したグッズが当たる、ハズレなしのくじをコンビニや各種ホビーショップなどで楽しめます！ セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」  発売日：2025年8月13日（水）より順次発売予定