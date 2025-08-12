アース製薬が５連騰し年初来高値５５７０円にツラ合わせ。８日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１７５０億円から１７８０億円（前期比５．２％増）へ、営業利益を６５億円から８０億円（同２４．５％増）へ、純利益を４３億円から５３億円（同５２．５％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１２０円から１２５円へ引き上げたことが好感されている。 ５月中旬以降の気温上昇に