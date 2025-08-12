元青汁王子こと実業家の三崎優太さんが2025年8月11日にXを更新し、企業のトップに外国人が就任することに対して疑問を呈した。「日本は『日本人が主役になれない国』になる気がする」三崎さんは11日にXで「ソニー初の女性トップが中国人」と、4月にソニーグループ初の女性最高財務責任者（CFO）として陶琳（タオ・リン）氏が就任したことに言及。「差別をするつもりはない。でも、日本人がもっと活躍できない現実に、正直悲しくな