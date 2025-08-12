ヨネックスはストップ高の３７９０円のカイ気配となっている。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２８．３％増の３９８億５６００万円、営業利益は同８９．１％増の６２億７７００万円。第１四半期として過去最高の売上高及び営業利益となっており、好業績を評価した買いが入っている。 ４～６月はアジアが中国や台湾で代表の活躍など