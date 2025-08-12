「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在でタイミーが「売り予想数上昇」４位となっている。 １２日の東証グロース市場でタイミーが３日ぶりに反落。同社は６日取引終了後、単発アルバイトマッチングサイトを運営するスキマワークス（東京都港区）の全株式を取得し、グループ会社化すると発表。これを受け、株価は急伸した。スキマワークスは、