2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。芸能界部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/04/22）。【画像】23歳で結婚した5歳上俳優と並んで…披露宴の衣装で記者会見する松田聖子を見る＊＊＊松田聖子が今月1日、1980年に「裸足の季節」で歌手デビューしてから45周年を迎えた。同日には、槇原敬之がプロデュースした45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness」のミュージックビデオが公開されて