静岡地検浜松支部は12日、浜松市のガールズバーに侵入し、店長と従業員を刃物で刺殺したとして、殺人などの容疑で送検された無職の男（41）の刑事責任能力を調べるため、8日から鑑定留置を始めたと明らかにした。11月7日まで。