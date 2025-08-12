中学硬式野球の日本一を決める「第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」（読売新聞社など主催）の開会式が１１日、東京ドームで行われた。開会式では冒頭、長年大会会長を務め、大会の発展に尽力した長嶋茂雄さんを悼んで黙とうがささげられ、後任の会長に就任した堀内恒夫さんが紹介された。特別ゲストとして登場した読売巨人軍・阿部慎之助監督が「この中から一人でも多く将来のプロ野球のスターが生まれる