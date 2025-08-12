2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。芸能界部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/05/24）。【画像】白い水着でカメラを見上げ…19歳でデビューした当時の小阪由佳さんの写真を見る＊＊＊今から約20年前、「ミスマガジン2004」でグランプリを獲得するやグラドル界を席巻し、バラエティ番組にも引っ張りだこだった元グラビアアイドルの小阪由佳（39）。2009年に芸能界をフェードアウト