◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、０―６の６回先頭の３打席目はストレート四球で出塁した。大谷はこれで１０試合連続出塁。８月はここまで全ての試合で出塁をマークしている。８月は試合前時点で９試合連続安打を記録し、３戦連続マルチ安打