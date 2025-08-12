トランプ大統領は、12日に停止措置の期限を迎える中国への24％の関税について、11月10日まで延長する大統領令に署名しました。中国と継続的かつ生産的な協議を進めるうえで必要な措置だとしています。また、中国側も90日間の延長に双方で合意したと発表しています。両国は7月に行った閣僚協議で、停止期限を延長することで一致していました。