女優・山本舞香の最新ビジュアルに注目が集まっている。１２日までにインスタグラムを更新し「ＭＡＱＵＩＡＯＮＬＩＮＥ」のオフショットをアップ。金髪に超ミニ×ブーツの秋先取りコーデを披露した。金髪ボブでさらにクールに。フォロワーは「えーまって！！可愛い！！」「ほんっっっとに鬼可愛い」「ほんまに金髪似合いすぎてる」「どんだけ可愛いんだろぉ！」「めっちゃ透明感」と絶賛した。昨年１０月からＭＣを務めて