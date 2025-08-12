◆米大リーグジャイアンツ―パドレス（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、６回に初失点した。相手エース・ウェブとの投げ合いで初回は３者凡退の立ち上がり。２死から３番・アダメズは１球で右飛に仕留めた。右翼・タティスが最後は一塁側ファウルゾーンの観客席に飛び込みそうになりながらも好