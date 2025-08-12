１０日、慶尚北道安東市法興洞（アンドンシ・ポプフンドン）の臨清閣（イムチョンガク、宝物第１８２号）。安東市庁から車で１０分ほどの距離にある臨清閣は５年前とは完全に違う姿だった。当時は臨清閣の入口には高い防音壁が設置されていて、防音壁の向こう側には日帝が建設した線路があった。この線路上を列車が一日に４６回通過していた。現在は一部残された線路とタイル張りの線路の絵だけがある。政府が総事業費２８０億ウォ