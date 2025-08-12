日航機墜落事故の遺族でつくる会の事務局長で、9歳の息子を亡くした女性は、40年目は特別ではないとしつつ、「遺族の高齢化」について不安を語りました。美谷島邦子さん「これが第1回の集会ですよね、あの年のね」美谷島邦子さん、78歳。息子の健ちゃん（当時9）を40年前の日航機墜落事故で亡くしました。美谷島邦子さん「なんか健はどう見てんのかなって。きっとママは変わらないんだろうなって返事が聞こえそうです。（健から）