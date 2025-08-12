ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、佐藤健とのレコーディングオフショットを投稿した。 【写真】ドラマ『グラスハート』挿入歌のレコーディングスタジオで佐藤健と同じポーズで並んで座るTaka（ONE OK ROCK） ■Takaと佐藤健が同じポーズで同じ方向を見つめる2ショット 佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務める青春音楽ドラマ『グラスハート』。7