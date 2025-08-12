三洋堂ホールディングス [東証Ｓ] が8月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4800万円の赤字(前年同期は3400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.2％→-1.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース