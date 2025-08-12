暖かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。 対馬市の市道では、雨の影響で道路脇の土砂が崩れ、一時通行止めとなりました。 8月12日午前0時過ぎ、対馬市厳原町で、市道脇の土砂が崩れ、道路を塞いでいるのが見つかりました。 市によりますと、朝から土砂の撤去作業を行い午前10時に通行止めは解除されたということです。 県内では、8日から雨が降り始め、12日午前10時までに ▼雲仙岳で490