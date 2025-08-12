今日12日(火)は、九州北部の大雨の峠は越えますが、福岡や熊本などでは降り始めからの雨量が600ミリを超え、平年8月雨量の3倍以上の記録的な大雨となっています。今後は少しの雨でも土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また、再び猛暑となるため、復旧作業は熱中症にも警戒が必要です。九州北部600ミリ超え平年8月の3倍少しの雨でも土砂災害に警戒今日12日は、前線が日本海から東北に停滞し、前線上の低気圧が夜にかけて山陰