◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスのジョー・アデル選手が判定を巡る抗議により審判に退場を宣告されました。6番・ライトで先発出場したアデル選手は4回、見逃し三振に倒れ、ベンチへ戻る際に球審ダン・アイアソーニャ氏へ指を差して抗議。即退場となります。この打席、初球の前に打席に入るのが遅れたとして、ピッチ・クロックで1ストライクから始まっていました。アデル選手は大谷選手