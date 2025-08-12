かっぱ寿司は、2025年8月21日〜11月26日までの間、持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」を全店で販売する。あわせて、「秋の彩り12種セット&プレミアムプリン」「秋のごちそうオードブル」も販売する。販売に先立ち、8月8日から予約受付を開始している。〈“秋の彩り”が詰まった期間限定商品〉行楽やイベントで家族や友人と集まる機会が増える秋期限定で、持ち帰り商品「秋の彩り12種セット」など3品を販売する。なお、一部店