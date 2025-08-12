JR西日本 12日午前9時10分ごろ、JR姫新線の富原駅と刑部駅の間（岡山県真庭市若代付近）で、「線路内に倒木がある」と沿線の住民から津山運転区に連絡がありました。 JRの係員が現場に向かい、直径約20cm、長さ約1mの枯れ木が倒れているのを確認しました。 倒木の撤去作業のため、下り列車が中国勝山駅、上り列車が刑部駅で一時運転を見合わせ、午前10時42分に運転を再開しました。 この影響で2本に最大約65分の遅れ