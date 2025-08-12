英明が夏の香川大会を制する 【夏の甲子園】2回戦岡山学芸館 3 - 0 松商学園（長野） 2年連続夏の甲子園出場を果たした岡山学芸館。初戦の相手は長野代表の松商学園。 学芸館は1回、去年の甲子園も経験した4番・繁光のタイムリーで1点を先制すると、3回には相手のミスもあり、1点を追加します。 8回には、2番・藤原のヒットからチャンスを作ると5番・山田がセーフティスクイズを決め、貴重な追加点を奪い