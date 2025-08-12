12日の山形県内は広い範囲で雨が降っています。気象台はお盆の入りとなる13日明け方にかけ大雨になるところがある見込みとして土砂災害や低い土地の浸水に注意・警戒を呼びかけています。山形地方気象台によりますと、前線や暖かく湿った空気の影響で県内では13日明け方にかけ大雨となるところがある見込みです。12日の1時間降水量は多い所で村山と置賜が40ミリ、庄内と最上が20ミリと予想されています。気象台は、予想以上に暖か