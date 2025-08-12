伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑をめぐり13日、百条委員会は市長の証人尋問を予定しています。市長が証人尋問に応じるか注目されています。12日、午前11時ごろに登庁した伊東市の田久保真紀市長。（記者）「13日、百条委員会へ出られますか？」（田久保市長）「……」報道陣の問いかけには無言で庁舎へ入りました。学歴詐称疑惑を巡っては8日、田久保市長は百条委員会から再度要請された「卒業証書」とする文書の提出を拒否する