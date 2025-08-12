◇MLBフィリーズ4−1レッズ(日本時間12日、グレートアメリカン・ボールパーク)ナ・リーグの本塁打争いでは、フィリーズのカイル・シュワバー選手がリーグ単独トップ42号を記録しました。大谷選手は、日本時間11日のブルージェイズ戦で2試合連続となる41号を記録し、ナ・リーグトップのシュワバー選手に並んだばかりでした。シュワバー選手は、レッズ戦の8回2アウトから42号2ランを放ち、勝利に貢献。大谷選手を突き放し、再びリ