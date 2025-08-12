夏休み到来！バーベキューに花火大会、海水浴…。イベントを色々と控えている方も多いと思います。今回は、夏のイベント攻略法！どんな天気図や気象条件の時に荒天になるのか、安全で楽しい夏休みを送るために、やさしく解説します。近年の夏の天候局地的大雨は増えているのか夏本番！夏のイベントを控えている方もいらっしゃると思いますが、近年の夏の天候について、皆さんはどんな印象がありますか。データから見ると、やはり