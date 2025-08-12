【カプセルホテル】 8月19日～ 順次発売 価格：1回500円 カプセルホテル ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「カプセルホテル」を8月19日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、デザイナー・まるいちきゅう氏が監修を手掛けたSNSで話題を呼んだ作品を、同氏監修の下で商品化したもの。カプセルのなかでカプセルホテルの風景が精