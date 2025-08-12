ニュージーランド航空は、次期最高経営責任者（CEO）に最高デジタル責任者（CDO）のニヒル・ラヴィシャンカール氏が昇任すると発表した。グレッグ・フォランCEOが10月20日をもって退任することを、4月に発表していた。ニヒル氏は、オークランド大学卒業後、スパーク、アクセンチュアのマネージング ディレクター、ベクター・ニュージーランドの最高デジタル責任者を経て、2021年9月にニュージーランド航空に入社。テクノロジーやロ