Instagramアカウント『mamechiyo728』に投稿されたのは、ペットサロンでトリミングを受けるワンコのお姿。爪切りの時だけは口輪をつけているというワンコが、まるで人間のような器用さで見せた行動が話題となり、記事執筆時点で418万再生を突破。「可愛すぎ」「すごいw」などの声が寄せられています。 【動画：爪切りが苦手な犬→口輪をつけながらしようとすると…まさかの『人間のような行動』】 ペットサロンでのひととき 「