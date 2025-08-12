スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）は、１１日に欧州リーグ（ＥＬ）から除外されたイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスの不服申し立てを棄却したと発表した。日本代表ＭＦ鎌田大地が所属する同クラブは昨季、イングランド協会（ＦＡ）カップを初制覇し、新シーズンの欧州リーグ出場権を獲得していたが、フランス１部リヨンもＥＬ出場権を獲得したことで、同じオーナーによる複数クラブ所有に関する規則違反があったと、