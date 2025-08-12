今年6月、香川県で16歳未満の少女と性交した疑いで、東かがわ市の会社員の男がきょう(12日)逮捕されました。 警察によりますと、男は、今年6月28日午前5時ごろ、香川県内の宿泊施設で、香川県内の少女に対して、16歳未満であることを知りながら性交した不同意性交等疑いが持たれています。 調べに対し、男は容疑を認めているということです。